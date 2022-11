Mancini: “Dispiace molto non essere al Mondiale, spero che non accada mai più, l’Italia merita sempre di esserci”

Roberto Mancini, CT della Nazionale italiana, è stato ospite a Che Tempo che Fa su Rai 3.

Queste le sue parole: “Il fatto che non siamo al Mondiale dispiace molto, spero che questo non accada mai più, perché l’Italia deve starci: è vero è un mondiale particolare, ma è sempre un mondiale ed è meglio esserci”.

L’abbraccio con Vialli all’Europeo: “E’ stata una emozione unica e straordinaria, arrivata in un momento difficile. Non è solo il diario di una stagione sportiva, c’e’ tutto lo sforzo di trasmettere i valori alla base di quella cultura che ci portò a vincere. Un calcio meraviglioso di cui non abbiamo avuto la fortuna di far parte. Eravamo nei nostri anni migliori, una squadra speciale e alla fine di quella storia finiva un po’ la nostra gioventù”.

E poi ancora quell’abbraccio dopo il trionfo a Wembley dell’Italia: “C’era tutto, l’aspetto sportivo, la gioia per un nuovo traguardo raggiunto e la paura che aveva condizionato entrambi per via delle mie condizioni. Quelle lacrime sono per tutto questo. Ed e’ stato più bello degli abbracci di quando io gli passavo la palla e lui faceva gol. Un momento bellissimo di condivisione con Roberto, c’era amicizia amore, con lacrime piene di tante cose”.

Foto: Instagram personale