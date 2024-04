Mancini decisivo nel derby della Capitale: non succedeva a un difensore da otto anni

L’incornata vincente di Gianluca Mancini ha deciso il derby della Capitale giocato ieri allo stadio Olimpico tra la Roma di De Rossi e la Lazio di Tudor. Quello del giocatore 27enne è stato il primo gol segnato di un difensore in una stracittadina tra giallorossi e biancocelesti dopo ben otto anni. L’ultimo calciatore che ricopriva tale ruolo ad entrare nel tabellino dei marcatori in questa gara particolarmente sentita, infatti, era stato Alessandro Florenzi il 3 aprile 2016, anche in quel caso sugli sviluppi di un calcio d’angolo.

Foto: Instagram Roma