Mancini: “De Rossi? Rappresenta un giocatore importante del calcio italiano. Serviva qualcuno che ci seguisse sul campo”

Durante la conferenza stampa in vista delle gare di qualificazione ai Mondiali del 2022, Roberto Mancini si è soffermato anche sul ruolo di De Rossi, nuovo collaboratore del tecnico jesino: “Ne avevamo parlato quando lui ha deciso di andare al Boca. Sta facendo il corso, ci siamo risentiti, serviva una persona che ora ci potesse seguire sul campo. Abbiamo preso questa decisione, parlando con il presidente. Rappresenta un giocatore molto importante per il calcio italiano. A lui serve per fare esperienza perché vorrà fare l’allenatore in futuro”.

Foto: vivoazzurro