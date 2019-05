Mancini: “De Rossi come Totti o Bruno Conti. Lasciarsi è difficile”

Il ct della Nazionale italiana, Roberto Mancini, ha rilasciato alcune dichiarazioni a proposito dell’addio tra la Roma e De Rossi, poco prima della consegna dei Premi USSI. Queste le sue parole, riportate da Tuttomercatoweb: “De Rossi ha dato tutta la sua carriera alla Roma, è un qualcosa di molto importante. E’ come Totti, come Bruno Conti. La Roma ha sempre tanti giocatori che riescono a giocare tutta la carriera con la maglia giallorossa. Ovviamente, quando arriva il momento di lasciarsi è sempre difficile, sia per i tifosi che per il giocatore”.

Foto: Instagram personale Totti