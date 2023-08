Mancini: “Da un po’ di tempo Gravina pensava cose opposte alle mie”

Dopo aver rassegnato le dimissioni da CT della Nazionale, Roberto Mancini torna a parlare e lo fa ai taccuini de La Repubblica: “Ho cercato più volte di parlare con Gravina per esporgli le mie ragioni, volevo tranquillità in questi mesi e gliel’ho spiegato, ma lui non lo ha fatto e mi sono dimesso. Da un po’ di tempo pensava cose opposte alle mie, e allora perché intervenire sullo staff? Doveva mandare via me, invece ha colto l’occasione perché alcuni miei collaboratori erano in scadenza e ha giocato su questo”.

Foto: Instagram Mancini