Mancini: “Cosa rispondo a Balotelli? Mi fa piacere che ci siano attaccanti. Spero possa essere davvero in forma”

Intervenuto in conferenza stampa, il commissario tecnico della Nazionale italiana, Roberto Mancini, ha così risposto a Mario Balotelli dopo il messaggio social mandato nel pomeriggio dal centravanti del Sion: “Che devo rispondere a Mario? Mi fa piacere che ci siano. Non so a cosa si riferiscono… Forse si riferisce a lui? Io gli voglio troppo bene, speriamo possa essere davvero in forma”.

Foto: Instagram Mancini / Instagram Balotelli