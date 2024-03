Mancini: “Cosa ha portato De Rossi? Un po’ di serenità perché i risultati non stavano andando bene. L’Olimpico è la nostra arma in più”

Dopo il tecnico Daniele De Rossi, anche il difensore della Roma Gianluca Mancini è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia dell’ottavo di finale di andata di Europa League con il Brighton. Le sue parole:

Cosa ha portato De Rossi?

“Il mister ha portato freschezza, perché quando c’è un cambiamento ha portato idee nuove, del suo calcio. Noi calciatori cerchiamo di capire quello che ci chiede, lo stiamo capendo, anche se non abbiamo fatto ancora nulla, perché in due mesi non vinci campionati o competizioni. Ogni allenatore ha le proprie idee. Una cosa che ha portato è un po’ la serenità che ci poteva mancare, ma non per Mourinho, ma perché i risultati non stavano andando bene.”

Un altro pienone dell’Olimpico, quanta carica vi dà?

“Diciamo sempre che il pubblico è sempre l’arma in più, ma in campo andiamo noi e dobbiamo noi trascinarli. Non dobbiamo chiedere nulla a loro. Devono fare quello che fanno tutte le domeniche, siamo contenti di questo, speriamo di farli cantare di più alla fine dei 90.”

Come stai con la pubalgia?

“La portavo avanti da tempo. Sapete benissimo il periodo passato tre mesi fa, in cui non avevamo difensori disponibili. Ho dovuto stringere i tempi, ma non voglio passare da eroe. Quando è arrivato il mister ho preso il giallo a Milano e ho avuto la possibilità di stare fermo 10-12 giorni e con un percorso di cure e palestra sono arrivato a un punto in cui non sento più il dolore.”

