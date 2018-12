Mancini: “Convocai Zaniolo perché vidi qualità e fisico oltre a una caratteristica non comune”

Intervistato da Sky Sport, Roberto Mancini, ct dell’Italia, ha parlato della convocazione in Nazionale in tempi non sospetti di Nicolò Zaniolo, giovane centrocampista della Roma: “Avevo visto un giocatore con grandi qualità, fisico e poi avevo capito che era mancino e non se ne vedono molti. Mi è piaciuto molto e l’ho chiamato per conoscerlo meglio, non credo di essere andato molto lontano anche perché ora sta giocando. Ha fisicità e qualità tecniche: è chiaro che deve fare esperienza, ma può diventare un grandissimo centrocampista”.

Foto: Twitter ufficiale VivoAzzurro