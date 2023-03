Mancini: “Ci siamo svegliati tardi. Avremmo meritato il pareggio. Retegui? Ha faticato ma si è fatto trovare pronto”

Roberto Mancini, CT dell’Italia, ha parlato alla Rai dopo il ko interno contro l’Inghilterra.

Queste le sue parole: “Sapevamo che la partita fosse difficile. Abbiamo subito due gol su due corner. Il secondo tempo abbiamo dominato e avremmo dovuto cercare di fare almeno il pareggio. Ci dispiace ma la strada è lunga. Ci siamo svegliati tardi”.

Quali sono state le chiavi della ripresa? “Abbiamo iniziato a pressare meglio, cosa che nel primo tempo non facevamo bene. Il secondo tempo ho visto una grande Nazionale e questo fa ben sperare”.

Come mai il primo tempo?” “Loro sui ‘piazzati sono pericolosi. Abbiamo concesso il primo e poi sul 2-0 la partita è diventata più difficile. Nel secondo tempo avremmo meritato un gol. Ci rimbocchiamo le maniche, abbiamo iniziato in salita magari finiremo in discesa”.

Retegui? “E’ stato tre giorni con noi e ha bisogno di conoscere i compagni e il calcio italiano. Ha avuto un po’ di difficoltà e ha faticato perchè i difensori inglesi fisicamente sono forti l’hanno limitato. Ha bisogno di un po’ di tempo, ma si è fatto trovare pronto”.

Foto: Instagram personale