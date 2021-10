Mancini: “Ci piacerebbe vincerle tutte fino a dicembre 2022. La Spagna? Una Nazionale fortissima”

Il CT della Nazionale, Roberto Mancini, ha parlato in vista della gara di Nations League, la semifinale con la Spagna.

Queste le sue parole: “Noi vogliamo sempre vincere, poi sappiamo che dipenderà da noi. Luis Enrique ha detto che presto perderemo? Ha ragione, prima o poi capiterà. A noi piacerebbe andare avanti così fino a dicembre 2022, ma sappiamo che non sarà così semplice”.

Sulle non convocazioni di Luis Alberto e Brahim Diaz: “Ne ha talmente tanti che è anche difficile per lui convocarli tutti. E’ costretto a lasciare fuori giocatori bravi”.

Sulla Nations League: “E’ una competizione importante. E’ chiaro che arriva dopo un campionato d’Europa e sembra siano due gare così, prepararla in così poco tempo non è nemmeno semplice ma sono due gare tra le quattro migliori d’Europa e vogliamo migliorarci, questo è certo”.

Su Chiesa: “Non so se Federico può fare il centravanti, probabilmente nel tempo potrà anche farlo come accaduto col Chelsea. Noi abbiamo ruoli precisi, sappiamo dove può giocare meglio. Abbiamo Kean e Raspadori e poi c’è l’eventualità di Insigne, così come di Bernardeschi che l’hanno già fatto”.

