Mancini: “C’è ancora tanta strada da fare. Pochi gol? La ruota gira. Domani giocheranno…”

Roberto Mancini, ct della Nazionale, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia dell’amichevole tra Italia e Stati Uniti: “Se chi ha giocato sabato sta bene, allora potrebbero giocare tutti. Il gruppo ha lavorato bene, bruciando un po’ le tappe. C’è ancora tanta strada da fare. Se potrebbero trovare spazio Tonali e gli altri giovani? Sì, anche noi siamo curiosi di vederli all’opera. Penso potranno avere delle possibilità. Le difficoltà a segnare? E’ un problema, perché se non lo fai non vince. Certo, siamo stati anche un po’ sfortunati, con il Portogallo per esempio il portiere avversario ha fatto grandi parate. la ruota girerà prima o poi, abbiamo attaccanti che sanno buttare dentro la palla. In attacco partirà dal 1′ Lasagna. A meno che non accada qualcosa in queste ore, questa è la ia decisione. Fra i pali invece ci sarà Sirigu e non Donnarumma”

Foto: Twitter ufficiale Vivo Azzurro