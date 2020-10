Mancini: “Caputo merita la Nazionale. Gli stadi vanno riaperti”

In un’intervista rilasciata a Rai Sport, poco prima dell’amichevole di questa sera con la Moldavia, il CT della Nazionale italiana, Roberto Mancini, ha trattato alcuni temi interessanti.

Queste le sue parole: “Siamo riusciti a costruire una squadra che gioca bene a calcio e che vuole avere sempre il pallino del gioco. Siamo felici di questo. Tutti i ragazzi vengono volentieri e si divertono e questo è molto importante perchè lo spirito del gruppo è quello giusto e bisogna continuare su questa direzione. Cerchiamo di chiamare tutti gli italiani, che non sono tanti nel nostro campionato. Ovvio, rispetto a prima, c’è bisogno di guardare molte partite di squadre dell’estero. Chiamiamo quelli che possono andare bene nel nostro sistema di gioco. Nel Sassuolo ci sono tanti giovani che giocano bene al calcio, tra cui, anche se non è giovane, Ciccio Caputo. Penso che meriti di essere qui in questo momento, è uno dei migliori attaccanti italiani in Serie A. Situazione Covid? Credo che la situazione attuale non sia quella di marzo, è totalmente cambiata. L’Italia è la Nazione migliore in questo senso. Penso che ci siano troppi pessimisti. Il calcio come la vita deve andare avanti e penso che si possa e debba iniziare a riportare un po’ di gente allo stadio. La gente rispetterebbe questo tipo di situazione”.

Fonte Foto: Twitter Italia