Mancini: “Bernardeschi è una certezza per gli Europei. Due giocatori mi tolgono il sonno”

Intervistato da Rai Sport dopo la vittoria in amichevole su San Marino, il CT della Nazionale, Roberto Mancini, ha parlato in vista degli Europei.

Queste le sue parole: “Il risultato era scontato, contava essere aggressivi e andare bene coi passaggi in velocità. Qualche dubbio ce l’ho, una partita non li può cambiare più di tanto”.

Bernardeschi dubbio o certezza?

“Con noi ha sempre fatto bene, ci ha dato mano a qualificarci. Per l’Europeo è una certezza, sì”.

Come è andato Kean?

“Deve aver preso una botta subito, infatti a fine primo tempo è uscito perché aveva qualche problema. Ha fatto bene al PSG, ha grandi margini: è giocatore importante”.

Chi non la farà dormire?

“Un paio di scelte mi mandano in difficoltà, ho due coppie di giocatori bravissimi”.

Raspadori quante chance ha?

“Ha fatto bene negli ultimi 3 mesi, avevo promesso all’U21 di darlo per il Portogallo. Poi non stava bene per scendere in campo stasera. Vedremo”.

