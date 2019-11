Mancini: “Ballottaggio Immobile-Belotti, vi dico chi gioca. Bosnia? Dovranno giocare bene”

Il CT della Nazionale, Roberto Mancini, è intervenuto in conferenza stampa per presentare il match contro la Bosnia, annunciando subito di aver chiaro chi giocherà in attacco contro la selezione balcanica: “Immobile non è favorito, anzi penso che possa giocare dall’inizio Belotti”.

Sul resto della formazione: “Ho due dubbi, uno legato al terzino destro e l’altro a un centrocampista. Decideremo domani mattina”.

Nonostante la qualificazione già raggiunta, Mancini intende non vedere cali di tensione: “Questo stadio porta bene a loro, ma noi vogliamo continuare la striscia positiva, se alla fine saranno stati più bravi faremo i complimenti, ma dovranno giocare bene”.

Foto: vivoazzurro twitter