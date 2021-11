Mancini annuncia: “Belotti può giocare dall’inizio. Barella sta bene e sarà in campo”

Roberto Mancini ha parlato in conferenza stampa prima della sfida di domani contro la Svizzera. Ecco le parole del c.t. della Nazionale: “Ci dispiace per Immobile e Chiellini, ma è un po’ per tutte le Nazionali la stessa cosa, gli infortuni possono essere un po’ di più in questa fase. Ma noi siamo in una situazione positiva, sappiamo ciò che siamo come squadra e dobbiamo restare tranquilli. Domani sarà una gara difficile. Belotti? Abbiamo l’allenamento di oggi, domani mattina. Ma qualsiasi decisione prenderemo sono sicuro che giocheremo bene. Comunque Belotti ha chance di giocare“.

Su Barella: “Non so cosa farà la Svizzera, so cosa faremo noi. Non so come la farà tatticamente, se penserà innanzitutto a non perdere. Credo verrà qui a giocarsi la partita. Barella sta bene, ieri si è allenato e credo domani possa essere in campo“.

Foto: Twitter Italia