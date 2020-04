Mancini ai tifosi della Samp: “Avete un grande cuore, bellissimo gesto la donazione”

“Ciao ragazzi, voi mi conoscete, io vi conosco bene, quindi non c’è neanche bisogno di presentazioni. Questo video è per incoraggiare tutti voi tifosi blucerchiati che avete un cuore veramente grande a devolvere il rimborso di Samp-Verona a favore dell’ospedale San Martino. Come ho detto prima, ci conosciamo da una vita ormai, abbiamo passato momenti indimenticabili assieme e sono sicuro che tutti lo farete. State facendo una cosa straordinaria anche voi”, questo il messaggio di Roberto Mancini, ex bandiera blucerchiata e attuale ct della Nazionale italiana, rivolto ai tifosi della Sampdoria.

Foto: vivoazzurri