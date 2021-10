Mancini: “Abbiamo riempito di gioia tutti gli italiani. Ecco cosa penso sull’ipotesi Mondiale ogni due anni”

Roberto Mancini è stato ospite a Roma questa mattina all’evento Rinascita Italia: The Young Hope – La scuola Fino a Prova Contraria dove ha commentato le imprese sportive italiane di questo 2021 e dando un parere sull’ipotesi di far disputare i Mondiali ogni due anni. Ecco le sue parole: “È stata un’estate meravigliosa a livello sportivo, l’Italia difficilmente sbaglia e noi siamo stati davvero felici per aver riempito di gioia tutti gli italiani. All’Italia auguro di tornare alla normalità, che i giovani tornino a scuola e che il Paese riparta alla grande anche grazie alla spinta dello sport di questa estate. Il Mondiale è una cosa talmente straordinaria che aspettarlo quattro anni diventava un’emozione. Farlo ogni due, c’è il rischio che diventi una cosa normale“.

FOTO: Twitter Euro 2020