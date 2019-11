Mancini: “Abbiamo riavvicinato i tifosi alla Nazionale. Formazione? Siamo in alto mare”

Roberto Mancini, commissario tecnico dell’Italia, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro l’Armenia, sfida nella quale Mancio cercherà di fare l’en plein di vittorie nel girone di qualificazione a Euro 2020. Queste le sue parole: “Ringrazio Sacchi per i complimenti, io non mi aspettavo dieci vittorie di fila, ma la qualificazione sì. L’obiettivo era riportare i tifosi ad amare la Nazionale e dare la possibilità ai giocatori per un calcio vincente. Volevamo vincere cercando di fare sempre la partita, anche rischiando, e i giocatori hanno assimilato i dettami velocemente. Formazione? Siamo in alto mare, devo vedere fra oggi e domani per il recupero da venerdì scorso. C’è un po’ di stanchezza, dei cambi ci saranno di sicuro”, ha chiuso Mancini.

Foto: Twitter ufficiale Vivo Azzurro