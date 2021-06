Mancini: “Abbiamo fatto una buona prova. Fiduciosi in vista degli Europei”

Ai microfoni di Rai Sport, il CT della Nazionale, Roberto Mancini, ha commentato la vittoria per 4-0 dell’Italia sulla Repubblica Ceca.

Queste le sue parole: “E’ stata una partita fatta per bene, abbiamo giocato bene, con ritmi alti. La Repubblica Ceca è un’ottima squadra, abbiamo fatto davvero bene. E’ un buon biglietto da visita per gli Europei. Profilo basso? No, sappiamo che possiamo migliorare ancora, i primi 10 minuti sono stati difficili. Dobbiamo fare il nostro gioco, che è quello di attaccare, poi quando ci sarà da difendere lo faremo contro avversari di livello superiore. Insigne gol alla Mancini? Sì ha fatto un bel gol di tacco, sono felice per lui. Cosa si fa in questa settimana? Stare insieme e andare avanti con serenità”.

Foto: Twitter Italia