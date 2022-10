Mancini: “Abbiamo dimostrato di essere uniti. Siamo stati più forti dell’Inter”

Gianluca Mancini, difensore della Roma, ha parlato a Dazn dopo la vittoria a San Siro.

Queste le sue parole: “Dopo la partita contro l’Atalanta la consapevolezza era di aver fatto la migliore partita della stagione, purtroppo il calcio è cosi. siamo venuti a Milano sapendo di giocarcela, ci sentivamo di essere più forti e oggi l’abbiamo dimostrato in campo stando uniti. Facendo partite cosi si porta a casa il risultato.”

“Siamo più forti” hai detto alla squadra dopo il gol di Dybala..

“Si, in campo chi ha giocato a calcio si sente queste emozioni e questa consapevolezza che ci deve essere tutte le domeniche ma a volte non c’è. oggi ci sentivamo questo e appena abbiamo pareggiato ho voluto dire questo ai miei compagni ma anche loro lo pensavano. oggi la Roma è stata più forte dell’Inter.”

Perché provate sempre a giocare nella metà campo avversaria solo dopo il gol?

“La partita non l’avevamo preparata come i primi 10-15 minuti. È un nostro limite. Il mister l’ha preparata così. Andare su e lasciare acerbi libero. Poi dopo il gol l’abbiamo fatto. Uguale con l’Atalanta. Bisogna migliorare, ma non dipende dal Mister. Loro la preparano così. Siamo noi che dobbiamo migliorare. Quando l’abbiamo fatto l’Inter ha trovato difficoltà.”

Foto: twitter Uefa