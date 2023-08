Mancini: “A metà agosto i primi contatti con l’Arabia. Orgoglioso di essere qui”

Roberto Mancini è stato presentato a Riad come nuovo commissario tecnico dell’Arabia Saudita, avrà un contratto fino al 2027. Prima delle sue parole è stato mandato un filmato: i suoi gol con la Sampdoria e le esultanze da allenatore di Inter, Manchester City e Italia. Queste alcune dichiarazioni di Mancini: “Ho iniziato a studiare i miei giocatori, c’è abbastanza tempo ma dobbiamo lavorare tanto. Quando ho preso la guida dell’Italia l’ho fatto tre giorni prima di giocare contro l’Arabia Saudita. Ringrazio la Federazione araba per l’opportunità che mi è stata data, sono orgoglioso di essere qui e di poter svolgere questo ruolo. Ho già studiato i video, ho iniziato a parlare con la Federazione a metà agosto, molti miei assistenti non conoscevano questa situazione.

È una buona cosa che ci siano tre giocatori sauditi per ogni club, crediamo molto nei giovani talenti e vogliamo investire su di loro per il futuro dell’Arabia Saudita. Penso che sia positivo che arrivino tante star perché possono aiutare a migliorare il livello dei giocatori locali. La stessa cosa è successa in Italia tantissimi anni fa. Noi avremo tempo sufficiente per scegliere i giocatori su cui puntare e siamo molto fiduciosi. L’unica cosa che posso dire è che lavoreremo duro perché vogliamo costruire qualcosa di importante. Una volta che finiremo di parlare inizieremo a lavorare in campo e sarà tutto più chiaro”.

Foto: Twitter Nazionale di calcio dell’Arabia Saudita