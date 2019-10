Mancini a caccia della qualificazione a Euro 2020: le probabili formazioni di Italia-Grecia

La Nazionale di Roberto Mancini domani alle 20.45 affronterà a Roma la Grecia con l’obiettivo di staccare il pass per Euro 2020. L’Italia è attualmente in testa al gruppo J con sei successi conquistati in altrettante gare: una vittoria all’Olimpico potrebbe significare qualificazione con tre turni di anticipo. Andiamo a dare uno sguardo alle probabili formazioni dell’incontro.

Mancini rispetto alle ultime gare recupera Insigne, che giocherà nel tridente d’attacco con Immobile e Chiesa. In difesa spazio a D’Ambrosio sulla destra con la coppia Bonucci-Acerbi (favorito su Romagnoli) al centro e Spinazzola a sinistra. In mezzo al campo out Sensi, al fianco di Jorginho dovrebbero agire Barella e Verratti ma occhio all’opzione Bernardeschi in ballottaggio con il nerazzurro. Pochi dubbi per il ct greco che si affida al 4-2-3-1 con Barkas tra i pali, linea difensiva composta da Bakakis, Manolas, Sokratis e Tsimikas. In mezzo al campo spazi a Samaris e Bouchalakism, poi il tridente Fetfatzidis-Vrousai-Masouras alle spalle dell’unica punta Koulouris.

ITALIA-GRECIA, PROBABILI FORMAZIONI:

Italia (4-3-3): Donnarumma; D’Ambrosio, Bonucci, Acerbi (Romagnoli), Spinazzola; Bernardeschi (Barella), Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne.

Grecia (4-2-3-1): Barkas; Bakakis, Manolas, Sokratis, Tsimikas; Samaris, Bouchalakis; Fetfatzidis, Vrousai, Masouras; Koulouris.

Foto: Twitter ufficiale Vivo Azzurro