Manchester United, Woodward ai tifosi: “Abbiamo imparato la lezione, mai più Super Lega”

In un incontro con i tifosi, il vicepresidente del Manchester United Ed Woodward ha spiegato come il piano di prendere parte alla Super Lega non ci sarò più: “Come Joel (Glazer, il presidente) ha detto la scorsa settimana, non siamo riusciti a dare abbastanza peso ai principi essenziali e alle tradizioni del merito sportivo. Vogliamo riaffermare il nostro impegno per quelle tradizioni. Posso assicurare che abbiamo imparato la lezione e non cerchiamo alcun rilancio dei piani della Super League”.

Foto: Twitter Manchester United