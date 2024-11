Manchester United, van Nistelrooy ha lasciato il club. Il comunicato

Ecco il comunicato ufficiale: “Il Manchester United conferma che Ruud van Nistelrooy ha lasciato il club. Ruud è tornato in estate e ha preso in mano la squadra nelle ultime quattro partite come capo allenatore ad interim. Ruud è, e sarà sempre, una leggenda del Manchester United. Siamo grati per il suo contributo e per il modo in cui ha affrontato il suo ruolo durante tutto il suo tempo con il club. Sarà sempre il benvenuto all’Old Trafford.

Anche René Hake, Jelle ten Rouwelaar e Pieter Morel sono partiti e auguriamo a tutti loro ogni bene per il futuro. Confermeremo la composizione completa degli allenatori della prima squadra maschile a tempo debito”.

Foto; Instagram United