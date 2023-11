Manchester United, un altro guaio: lungo stop per Casemiro

Non basta un pessimo inizio di stagione per il Manchester United, i Red Devils dovranno fare a meno anche di Casemiro. Il club inglese ha emesso infatti un comunicato dove ha spiegato le condizioni del centrocampista, che ha rimediato uno stiramento al tendine del ginocchio. L’ex Real Madrid rimarrà fuori per almeno due mesi. Ecco il comunicato:

Casemiro resterà fuori per diverse settimane a causa di un infortunio al bicipite femorale subito nella sconfitta di mercoledì in Carabao Cup contro il Newcastle United. Il centrocampista brasiliano è stato sostituito nell’intervallo a causa del problema e gli accertamenti successivi hanno evidenziato uno stiramento che lo terrà fuori per diverse settimane.

Foto: Manchester United Instagram