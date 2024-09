Manchester United, Ugarte già in discussione

Nell’ultima sessione di mercato, dopo una lunga ed estenuante trattativa, lo United è riuscito a strappare, per una cifra intorno ai 60 milioni di euro più bonus, Ugarte al PSG. Il centrale uruguaiano è stato un investimento importantissimo, che ad un certo punto dell’estate sembrava potesse addirittura saltare. Arrivato allo United allo scadere del mercato, il classe 2001 ha spiegato la sua scelta: “Prima di tutto, ho scelto lo United per la sua storia, perché sappiamo tutti quanto sia grande, una delle migliori squadre del mondo. Sono davvero emozionato. Mi piacerebbe vivere da giocatore il leggendario Old Trafford e sentire la presenza dei tifosi”. Peccato che il grande entusiasmo dimostrato al suo arrivo, non si sia poi trasformato in prestazioni di livello sul rettangolo di gioco. Dopo un buon esordio in Coppa di Lega nel 7 a 0 con il Barnsley, Ugarte si è rivisto poi in campo il 21 settembre, per soli 14 minuti, nello sciapo pareggio contro il Crystal Palace. Ma ad allarmare i tifosi e la stampa inglese, è stata la prestazione di mercoledì sera contro il Twente, in cui l’ex PSG ha passato i 90 minuti peggiori della stagione, almeno fino ad adesso. “Sono il primo ad essere autocritico. Non è stata una bella partita, dal punto di vista personale. Dobbiamo continuare a lavorare”, ha scritto Ugarte sul suo profilo Instagram. Anche la stampa inglese non lo ha risparmiato, con il Manchester Evening News che ha dedicato all’uruguagio inchiostro ardente.

“Il Manchester United affronta la realtà allarmante di Manuel Ugarte, dopo la sua ammissione onesta. Mercoledì sera il giocatore ha fatto la sua seconda partita da titolare con il Manchester United, ma ha prodotto una prestazione deludente. Ci sono cose da apprezzare nel fatto che un 23enne si assuma la responsabilità della sua prestazione fallita, considerando quanti giocatori dello United avrebbero potuto essere accusati di non averlo fatto mercoledì sera, ma la prestazione di Ugarte ci ricorda ancora quanta strada ci sia da percorrere”.

Chiaro che il nuovo difensore dei Reds abbia bisogno di tempo per integrarsi in squadra. Ma di tempo, a Manchester, in questo periodo scarseggia.

Foto: Instagram Ugarte