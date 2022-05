Manchester United, ufficiale l’addio di Rangnick: non sarà consulente per il club

Dopo aver esercitato il ruolo di allenatore ad interim, Ralf Rangnick non lavorerà più per il Manchester United come consulente (come deciso al momento della sua firma con i Red Devils), come apprendiamo dal seguente comunicato ufficiale: “Ralf Rangnick ha annunciato che non rimarrà al Manchester United come consulente a causa di quanto richiesto dal suo nuovo ruolo di allenatore dell’Austria.

Rangnick ha confermato la notizia in una conferenza stampa con l’Austria domenica, queste le nostre dichiarazioni in merito: “Vorremmo ringraziare Ralf Rangnick per i suoi sforzi come manager ad interim negli ultimi sei mesi. Di comune accordo, Ralf ora si concentrerà esclusivamente sul suo nuovo ruolo di allenatore della nazionale austriaca e non assumerà quindi un ruolo di consulenza all’Old Trafford. Vorremmo augurare buona fortuna a Ralf in questo prossimo capitolo della sua carriera.

Rangnick ha assunto la guida all’inizio di dicembre e ha guidato la squadra per il resto di una stagione impegnativa, con il suo periodo come tecnico ad interim che ha fornito allo United il tempo cruciale per condurre una ricerca approfondita del nostro prossimo allenatore, con la nomina di Erik ten Hag. Ora guiderà l’Austria per le prossime partite della Nations League. Ancora una volta, siamo grati a Ralf per tutto il suo duro lavoro e gli auguriamo il meglio per il futuro“.

Foto: Twitter Manchester United