Manchester United, ufficiale l’acquisto di Daniel James dallo Swansea

Il Manchester United ha ufficializzato il primo colpo del suo mercato estivo. Mediante un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, i red devils hanno annunciato l’acquisto di Daniel James, esterno offensivo gallese in arrivo dallo Swansea. Il classe ’97 ha collezionato 38 presenze nel corso dell’ultima stagione, mettendo a segno 5 reti e servendo 10 assist ai propri compagni.

We're delighted to have agreed terms, in principle, with Swansea City for the transfer of Daniel James to #MUFC.

Further details will be revealed in due course.

— Manchester United (@ManUtd) June 7, 2019