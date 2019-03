Manchester United, Solskjaer: “Sono qui per fare il mio lavoro e sul futuro…”

Arrivato come allenatore ad interim in sostituzione di José Mourinho, Ole Gunnar Solskjaer sta pian piano guadagnando il consenso di tutti. Archiviata la qualificazione ai quarti di finale di Champions League, il tecnico del Manchester United ha parlato del suo futuro nella conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l’Arsenal: “Sono qui per fare il mio lavoro, non sono qui per emozionarmi. Il contratto? Non posso averne due, quindi quello col Molde è stato interrotto consensualmente per permettermi di venire ad aiutare il Manchester United e ho firmato un accordo fino a giugno. Amo allenare questi ragazzi e lavorare qui. Come dico sempre io voglio fare il massimo per il club giorno dopo giorno, poi quando verrà presa una decisione, vedremo quale sarà”.

Foto: Twitter ufficiale Manchester United