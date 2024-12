Manchester United, si vince troppo poco: solo una partita al mese

Tra Manchester City e Manchester United non si sa chi è messo peggio. Il City dopo diverse partite è tornato alla vittoria contro il Leicester grazie ai gol di Savinho e Haaland. Lo United di Amorim è forse ancora più in difficoltà. Tranne la fortunata vittoria nel derby contro i Citizens, in campionato i Red Devils non trovano i tre punti addirittura dal primo dicembre quando spazzarono via l’Everton per 4-0, la vittoria prima era arrivata il 10 novembre, quella prima ancora il 19 ottobre, quella ancora prima il 14 settembre e poi se torniamo ancora indietro ha vinto la prima contro il Fulham il 16 agosto. Una per ogni mese con l’eccezione di dicembre in cui ha vinto il primo del mese e il 15 dicembre. La situazione va un po meglio in Europa League dove è ancora imbattuto, con tre vittorie e tre pareggi. L’obbiettivo di inizio anno era tornare in Champions League, ma se non si riesce a cambiare la rotta, il rischio è di non andare nella parte destra della classifica.

Foto: X Manchester United