Manchester United, si ferma Mount: out fino alla pausa per le Nazionali

Il Manchester United dovrà rinunciare a Mason Mount per qualche partita. Il centrocampista inglese, prelevato quest’estate dal Chelsea per oltre 65 milioni di euro tra parte fissa e bonus, si è infortunato nel corso dell’ultimo match giocato in Premier League dai Red Devils e chiuso con un ko. Di seguito il comunicato: “Mason Mount salterà la partita di sabato contro il Nottingham Forest a causa di un infortunio riportato nell’incontro dello scorso fine settimana con il Tottenham Hotspur. Si prevede che il piccolo problema terrà Mount fuori fino alla pausa per le Nazionali del prossimo mese. Il centrocampista inglese è titolare in entrambe le partite di Premier League in questa stagione dopo aver fatto il suo debutto competitivo con il club nella vittoria per 1-0 della scorsa settimana sul Wolverhampton Wanderers all’Old Trafford”.

Foto: Instagram Manchester United