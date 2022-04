Manchester United, senza Cristiano Ronaldo risultati preoccupanti

La sua centralità è riconosciuta, nota, quasi scontata: Cristiano Ronaldo cambia positivamente il volto delle compagini in cui milita. Il Manchester United non è un’eccezione rispetto all’asserzione proposta dato che, nelle 6 partite stagionali in cui il portoghese è mancato, i Red Devils hanno vinto in una sola occasione (partita di FA Cup, 1-0 contro l’Aston Villa), facendo registrare due sconfitte e tre pareggi nei restanti incontri.

Foto: Twitter Manchester United