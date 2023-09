Manchester United, Sancho fuori squadra per motivi disciplinari. La nota

Non è un grande momento per Jadon Sancho. Nei giorni scorsi si erano sparse voci dall’Inghilterra relative a comportamenti dell’inglese poco graditi al tecnico Erik ten Hag. A confermare il tutto ci ha pensato direttamente il Manchester United che, attraverso un comunicato ufficiale, ha chiarito la posizione del giocatore con il club: “Jadon Sancho rimarrà in un programma di allenamento personale lontano dal gruppo della prima squadra, in attesa della risoluzione dei problemi col club.”

Foto: Instagram Sancho