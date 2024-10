Manchester United, riconfermata la fiducia a Erik ten Hag. Smentito l’interesse per Tuchel

Il Manchester United, continua a navigare in acque burrascose, dato che non vince una partita dal 17 settembre, sfida di Lega contro il Barnsley per 7-0. Da allora solo pareggi ed una sconfitta, pervenuta all’Old Trafford contro il Tottenham. Principale artefice delle disfatte, almeno secondo i tifosi reds, il tecnico Erik ten Hag, che continua a non fornire un’identità chiara alla squadra. Secondo Skysports, almeno per ora, l’0landese rimarrà alla guida dello United, ma saranno importantissimi i risultati che arriveranno dopo la sosta, contro il Brentfort e il Fenerbahce dell’ex Mourinho. Skysports smentisce anche le voci delle ultime ore che vorrebbero Thomas Tuchel sulla panchina dello United. Rimane quindi in sella ten Hag, ma la prossima sbandata potrebbe essere l’ultima.

Foto: Instagram Manchester United