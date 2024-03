Manchester United, Ratcliffe: “Voglio trovare il prossimo Mbappé. Comprare lui non sarebbe una mossa intelligente”

Il nuovo comproprietario del Manchester United Jim Ratcliffe, nel corso dell’intervista rilasciata al podcast Cycling Club, ha parlate delle strategie di mercato che intende adottare per fare ritorna re i Red Devils competitivi a livello internazionale, dichiarando quanto segue:

“Far tornare lo United competitivo? Le due persone più concentrate su questo problema siamo io e Dave Brailsford, in termini di come risolvere il tutto. Anche Omar Berrada avrà un ruolo importante. Ma in realtà ce ne occuperemo noi due, parliamo ogni giorno e non sono mai chiacchierate brevi. Bellingham? È un grande calciatore ma non è questo il nostro obiettivo. La soluzione non è spendere tanti soldi per un paio di grandi giocatori. Se si guarda agli ultimi 10 anni, è stato fatto. La prima cosa che dobbiamo fare è mettere le persone giuste nei posti giusti, gestendo e organizzando il club. Dobbiamo assicurarci di effettuare le giuste assunzioni e poi trovare nuovi giocatori. Comprare Mabppé? Preferisco trovare il prossimo Mbappe, piuttosto che spendere una fortuna per comprare lui. Non è così intelligente comprare Mbappé, chiunque potrebbe capirlo”.

Foto: sito Manchester United