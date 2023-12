Manchester United, polveri bagnate in attacco: 4 gol dai sei attaccanti in Premier

Il Manchester United continua a faticare: ottavo posto, 28 punti e 18 reti fatte in altrettante partite in questa prima parte di stagione. Una sterilità dovuta anche alle polveri bagnate del reparto offensivo. Infatti, sono solo sei le reti messe a segno dai centravanti del Red Devils. Sono tanti i soldi spesi sul mercato, meno la resa degli acquisti: zero reti per Hojlund in quattordici presenze in Premier, stesso score per le ali Pellistri e Antony (al centro delle critiche dopo i 100 milioni per portarlo alla corte di ten Hag). Una rete a testa per Martial e Garnacho (la grande rovesciata contro l’Everton), mentre il più prolifico è Rashford a quota due gol.

Foto: Instagram United