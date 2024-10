Manchester United, piccolo intervento al cuore per Mazraoui

Noussair Mazraoui dovrà fermarsi per diverse settimane. Il terzino marocchino del Manchester United era stato sostituito a metà partita contro l’Aston Villa domenica scorsa; Erik ten Hag aveva spiegato che sarebbero stati necessari dei controlli, senza però specificare la natura del problema. Successivamente il Marocco ha annunciato che il giocatore avrebbe rinunciato anche alla convocazione per le sfide di ottobre. Stando secondo quanto riportato da The Athletic è stato sottoposto oggi a un intervento chirurgico correttivo al cuore, dopo aver accusato delle palpitazioni. Un intervento piuttosto comune, che non mette a rischio la carriera di Mazraoui.

Foto: Instagram Manchester United