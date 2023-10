Manchester United, per la difesa c’è l’idea Mukiele del PSG

I Red Devils guardano in Francia per rinforzare la difesa. Secondo fichajes.net, il club inglese starebbe valutando il profilo di Nordi Mukiele del PSG per potenziare la retroguardia. Laterale destro che può giocare anche centrale, sembra essere il tassello giusto ma bisogna convincere i francesi a privarsi del giocatore.

Foto: Instagram Mukiele