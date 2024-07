Manchester United, per Hojlund nuovo numero di maglia: avrà il 9

Rasmus Hojlund scala le gerarchie in casa Manchester United e avrà il numero dei bomber, dei veri goleador, di quelli che hanno fatto la storia dei Red Devils. L’ex Atalanta, dopo aver indossato la 17 in Serie A con i bergamaschi e la 11 il primo anno allo United, avrà la maglietta numero 9. Un numero pesante per il danese, nunmero indossato in passato da leggende come Sir Bobby Charlton, Eric Cantona e più regenti Andy Cole, Zlatan Ibrahimovic, Carlos Tevez, Romelu Lukaku e l’ultimo, Anthony Martial.

Foto: Instagram Manchester United