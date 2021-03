Manchester United, niente Cavani a San Siro. Ricaduta dei problemi muscolari

Brutta notizia in casa Manchester United in vista della sfida di domani sera contro il Milan, gara valida per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League. Nonostante le parole del tecnico Ole Gunnar Solskjaer, i Red Devils dovranno rinunciare a Edinson Cavani nella notte di San Siro. Il centravanti uruguayano, spiega il sito ufficiale del club, ha accusato nelle ultime battute della rifinitura un riacutizzarsi del problema muscolare che lo ha tenuto fuori nelle scorse settimane. Dunque Cavani resterà a Manchester insieme agli altri infortunati: Bailly, Mata e Martial.