Manchester United, minuto di silenzio e lutto al braccio in onore della regina Elisabetta II

Nel giorno della morte della Regina Elisabetta II, il Manchester United impegnato in questo momento in casa contro la Real Sociedad ha osservato un minuto di raccoglimento in segno di rispetto verso la sovrana scomparsa. Inoltre, i Red Devils stanno giocando col lutto al braccio.

Foto: Manchester United Instagram