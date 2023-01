Manchester United-Manchester City, le formazioni ufficiali

Manca sempre meno al fischio d’inizio del derby tra Manchester United e Manchester City. I Red Devils reduci da un periodo di forma, proveranno a fare uno sgambetto ai cugini, in corsa per il titolo. Mentre la formazione di Pep Guardiola cercherà di uscire dalla partita con il bottino pieno, per non frenare la corsa sull’Arsenal. Di seguito le formazioni ufficiali del match:

MANCHESTER UNITED: De Gea, Bruno Fernandes, Martial, Rashford, Malacia, Eriksen, Fred, Casemiro, Varane, Shaw, Van-Bissaka

MANCHESTER CITY: Ederson, Walker, Akanji, Ake, Cancelo, Rodrigo, De Bruyne (C), Bernardo, Mahrez, Foden, Haaland

Foto: Logo Twitter Premier League