Manchester United, Maguire eletto giocatore del mese in Premier League

Il difensore del Manchester United Harry Maguire è stato premiato come miglior giocatore del mese di novembre in Premier League. Una sorta di riscatto per l’ex Leicester, molto spesso criticato e finito nel mirino dei tifosi dei Red Devils per via di alcuni svarioni difensivi. Lo stesso Maguire ha così commentato sui social: “Giocatore del mese della Premier League. Non ci sarei mai riuscito senza il supporto dei compagni di squadra, dello staff e di voi tifosi. Il vostro amore e supporto non passano inosservati, lo apprezzo molto”.

Foto Metro