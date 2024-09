Manchester United-Liverpool, le formazioni ufficiali

Alle 17:00 andrà in scena l’affascinante scontro diretto di Premier League tra Manchester United e Liverpool. Per i rossi di Manchester spazio dal primo minuto per i nuovi acquisti Zirkzee e De Ligt, per il Liverpool è assente Chiesa, arrivato in squadra da poche ore.

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Onana; Mazraoui, De Ligt, L.Martinez, Dalot; Casemiro, Mainoo; Garnacho, B.Fernandes, Rashford, Zirkzee. Allenatore: Erik ten Hag.

LIVERPOOL (4-2-3-1): Allison; Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Robertson; Gravenberch, Mac Allister; Salah, Szoboszlai, Luis Diaz; D.Jota. Allenatore: Arne Slot.

Foto: X Manchester United