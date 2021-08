Manchester United-Leeds: risse in strada tra tifosi prima della gara

Disordine in strada prima di Manchester United-Leeds. La parte calda delle due tifoserie è venuta a contatto vicino all’Old Trafford, con tafferugli e scontri tra tifosi.

In alcuni video, girati da tifosi, in pub vicini lo stadio di Manchester, si nota come le due tifoserie si siano scontrate in maniera violenta, anche con sedie e altri oggetti scagliati contro.

Non si nota nessuna presenza delle forze dell’ordine.