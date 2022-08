Manchester United KO contro il Brighton: Ronaldo entra al 53′ ma non incide

Vi avevamo parlato dell’assenza nel blocco dei titolari di Cristiano Ronaldo per la sfida di Premier League tra Manchester United e Brighton. Al 53′, Ten Hag ha fatto entrare in campo il portoghese, che però non è riuscito a incidere sul match. Esordio amaro per i “Red Devils”, che perdono clamorosamente in casa contro il Brighton per 2-1: i gol degli avversari arrivano entrambi dai piedi di Pascal Groß, al 30′ e al 39′. Al 68′ l’autorete di Allister che fa in modo che lo United possa accorciare le distanze, ma il triplice fischio rende definitiva la sconfitta per la squadra di casa.

Foto: Cristiano Ronaldo Facebook