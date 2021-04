Manchester United, il comunicato ufficiale delle dimissioni di Ed Woodward

Il Manchester United ha annunciato oggi che il vicepresidente esecutivo Ed Woodward lascerà il suo ruolo alla fine del 2021.

Woodward è entrato a far parte dello United nel 2005 ed è diventato vicepresidente esecutivo nel 2012.

Ed Woodward ha detto:

“Sono estremamente orgoglioso di aver servito lo United ed è stato un onore lavorare per la più grande squadra di calcio del mondo negli ultimi 16 anni. Il club è ben posizionato per il futuro e sarà difficile andarsene alla fine dell’anno”.

“Farò tesoro dei ricordi del mio periodo all’Old Trafford, durante un periodo in cui abbiamo vinto l’Europa League, la FA Cup e la EFL Cup. Sono orgoglioso della rigenerazione della cultura del club e del nostro ritorno al modo di giocare del Manchester United. Abbiamo investito più di 1 miliardo di sterline nella squadra durante il mio tempo qui e sono particolarmente lieto dei progressi che i giocatori hanno fatto sotto l’astuta guida di Ole Gunnar Solskjaer e della sua squadra di allenatori negli ultimi due anni.

“Sono sicuro che con i cambiamenti che abbiamo apportato sul campo e agli allenatori e allo staff calcistico negli ultimi anni questo grande club tornerà presto a sollevare l’argenteria. Lo merita.

“Volevo disperatamente che il club vincesse la Premier League durante il mio mandato e sono certo che ci siano le basi per riconquistarlo per i nostri fan appassionati.

“La nostra accademia di fama mondiale è di nuovo fiorente, con 34 giocatori che passano alla prima squadra dal 2013, ed è stato un piacere vedere talenti come Marcus Rashford, Mason Greenwood e Axel Tuanzebe prosperare nell’ambiente della prima squadra. Negli anni a venire la linea di produzione di giovani talenti del club continuerà a spingere i giocatori affermati della prima squadra per i loro posti. Quella concorrenza fa ben sperare per il futuro.

“Abbiamo anche consolidato il calcio femminile del Manchester United e il loro progresso è un’ulteriore prova della richiesta di successo in questo grande club.

Foto: Twitter United