Manchester United, guai per Ten Hag: lungo stop per Hojlund e Yoro

Non inizia nel migliore dei modi la stagione del Manchester United di Ten Hag. La sfida in amichevole contro l’Arsenal ha portato guai in casa dei Red Devils, con gli infortuni di Hojlund e Yoro. La partita dell’ex Atalanta è durata solo 16 minuti, quella del difensore francese appena mezz’ora. È soprattutto l’infortunio di Yoro che ha destato sin da subito preoccupazione, poiché il difensore è stato visto usare le stampelle e indossare uno stivale protettivo. Le sensazioni negative sono state confermate oggi, tramite l’Athletic: Yoro sarà fuori tre mesi per un infortunio al piede. Per Hojlund, invece, bisognerà attendere almeno sei settimane prima di rivederlo in campo, a causa di uno stiramento al tendine del ginocchio, sempre secondo quanto riferisce l’Athletic.

Foto: hojlund twitter manchester united