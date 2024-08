Manchester United, grave lutto per Diallo. Ma gioca lo stesso: gol e commozione

Incredibile storia nel match tra Brighton e Manchester United, vinto dai padroni di casa per 2-1. Diallo ha subito un grave lutto in famiglia ma ha voluto comunque giocare contro il Brighton: rete e dedica che commuove il web. Ten Hag ha preso da parte il ragazzo, domandandogli se si sentisse di essere convocato o di giocare. L’ex Atalanta non ha avuto dubbi, nonostante il dolore per la perdita. Diallo non solo ha giocato titolare ma ha anche segnato la rete del momentaneo 1-1, indicando il cielo tra gli applausi dei tifosi e dei compagni di squadra.

Foto: Diallo Twitter Man Utd