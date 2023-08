Manchester United, è polemica con l’Atalanta su Hojlund: “E’ arrivato con un infortunio”

Polemica tra Manchester United e l’Atalanta. I Red Devils hanno comunicato l’infortunio di Rasmus Hojlund, con il giovane attaccante danese, affermando come sia arrivato un infortunio dall’Atalanta.

Questa la nota: “Rasmus Hojlund è stato sul campo di allenamento a Carrington mercoledì 9 agosto, ha continuato a fare progressi verso la piena forma fisica. L’arrivo del 20enne attaccante della nazionale danese è stato annunciato prima dell’amichevole vinta sabato scorso contro il Lens. Hojlund è sfilato in campo prima del calcio d’inizio all’Old Trafford. Hojlund non è stato impiegato in quella partita e nell’incontro di domenica scorsa contro l’Athletic Club a Dublino, a causa di un lieve infortunio durante l’allenamento pre-campionato con l’Atalanta“.

Foto: twitter United